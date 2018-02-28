В Сургутском районе появится передвижной «Кванториум»

В Сургутском районе в этом году должен появиться первый передвижной «Кванториум». Об этом во время встречи с журналистами рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой. На покупку мобильного комплекса в бюджете района заложено 12 миллионов рублей.

«Идея о покупке «Кванториума» возникла в прошлом году. Решили, что нам подходит именно передвижной вариант, хотя бы потому, что территория района равна площади Кубы. Если бы начали строить в каком-то поселении, то не все дети смогли бы приехать. Деньги на покупку уже выделили, 12 миллионов рублей, готовимся к проведению конкурса. Передвижной «Кванториум» представляет собой фактически дом на колесах с компьютерными лабораториями. Надеемся, что к началу следующего учебного года уже запустим его», - поделился планами Андрей Трубецкой.

Первый передвижной «Кванториум» будет экспериментом, по итогам которого власти района будут решать, развивать ли его дальше. В случае, если опыт окажется удачным, то в 2019 году муниципалитет может приобрести еще один подобный комплекс, делится планами Андрей Трубецкой:

«Загадывать не буду, но мы надеемся на то, что «Кванториум» будет пользоваться популярностью среди школьников района. Не оставляем и мыслей о стационарном варианте в одном из крупных поселений муниципалитета, но это все на очень ранней стадии».