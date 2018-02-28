​ФНС: поступление налогов увеличилось на 20 процентов

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин рассказал, что поступления налогов в консолидированный бюджет России в 2017 году увеличились по сравнению с предыдущим годом на 20 процентов до 17,3 трлн рублей, сообщает «Интерфакс».

В федеральный бюджет было зачислено 9,2 трлн руб. налогов (рост на 32%), что на 228 млрд руб. больше предусмотренной законом о бюджете планки.

При этом отмечается, что увеличение налоговых поступлений произошло не только благодаря росту ВВП. Около четверти прироста ненефтегазовых доходов обеспечило улучшение налогового администрирования, что свидетельствует о сокращении теневого сектора и формировании более прозрачной деловой среды, отметил Мишустин.