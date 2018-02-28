​ВЭБ: Снижение реальных доходов россиян составило 6,9 процента

Внешэкономбанк подсчитал, что снижение реальных доходов россиян в январе 2018 года составило 6,9 процента в годовом выражении из-за единовременной выплаты пенсионерам в пять тысяч рублей в январе 2017 года, пишет «Интерфакс».

При этом стоит отметить, что Росстат в оперативном докладе за январь впервые в своих расчетах доходов населения исключил эту выплату. Некоторые экономисты назвали это «манипулированием данными».

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе 2018 года не изменились по сравнению с январем 2017 года, если учитывать единовременную денежную выплату пенсионерам.

«Реальные доходы населения, по нашей оценке, снизились по отношению к январю прошлого года на 6,9%, и это полностью объясняется разовой пенсионной выплатой год назад», – приводятся в обзоре ВЭБа слова главного экономиста банка Андрея Клепача.

«Выросли и розничные продажи, и спрос на платные услуги. За этим стоял как рост заработных плат, так и в целом доходов населения. В январе свою роль сыграли одновременное повышение МРОТ, индексация зарплат части бюджетных работников и перенос с февраля индексаций пенсий. Кроме того, потребление поддерживается активным ростом кредитов населению», – говорит экономист.