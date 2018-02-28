​Сотрудники Госавтоинспекции готовятся поздравлять автоледи

В этом году 8 марта сотрудники ДПС Госавтоинспекции Сургута по традиции будут поздравлять автолюбительниц цветами и приятными пожеланиями безопасного пути. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, к праздничной дате планируется закупить свежие тюльпаны, розы, гвоздики, которые наверняка порадуют представительниц прекрасного пола и напомнят, что календарная весна уже вступила в свои права.