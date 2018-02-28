​Путин расскажет в послании Федеральному собранию об основных направлениях своей будущей политики

Действующий президент и кандидат в президенты Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию расскажет об основных направлениях своей будущей политики, сообщают «Ведомости».

Основными темами могут стать: развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения, судебная реформа.

Идеи, которые Путин изложит в послании, станут его основой предвыборной программы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Помимо этого, Путин может рассказать об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, заявляют два федеральных чиновника и человек, близкий к Кремлю.

Один из чиновников отметил, что о сокращении расходов президент говорить не станет. Как и о конкретных налоговых изменениях – скорее предложит определить и зафиксировать на несколько лет параметры налоговой системы, которая должна стимулировать рост новых производств и пополнить бюджеты регионов, говорят два чиновника.