​Американцам запретили искать товары со словом «Оружие» в google

В США сервис «Google. Покупки» перестал выдавать результаты поиска по запросу «оружие», сообщают «Ведомости».

При любом запросе, который будет содержать слово «Gun» в любой его форме, сервис будет выдавать фразу: «Ваш поиск не дал результатов».

По данным Business Insider, из выдачи пропали даже водные пистолеты и пистолеты для мыльных пузырей, клеевой пистолет, а также музыкальные группы Guns N Roses и Sex Pistols.

Однако пользователи Twitter сообщили, что сервис выдает результаты по запросу «активатор спуска для быстрой стрельбы». Гугл занимается исправлением данной ошибки.