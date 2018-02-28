​Кинотеатры не будут показывать «Мстителей» 9 мая. Годовщину Победы решено сделать «днем российского кино»

Российские кинотеатры не будут показывать 9 мая фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности», пишет «Meduza».
Это было условием возвращения даты премьеры в РФ с 11-го на 3 мая, сообщают со ссылкой на источники «Коммерсант» и «Ведомости».
По данным изданий, 9 мая решено сделать «днем российского кино». В этот день в кинотеатрах покажут уже прошедшие в прокате фильмы — такие как «Движение вверх» и «Лед».
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 2 марта в 13.00