​Кинотеатры не будут показывать «Мстителей» 9 мая. Годовщину Победы решено сделать «днем российского кино»

Российские кинотеатры не будут показывать 9 мая фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности», пишет «Meduza».

Это было условием возвращения даты премьеры в РФ с 11-го на 3 мая, сообщают со ссылкой на источники «Коммерсант» и «Ведомости».

По данным изданий, 9 мая решено сделать «днем российского кино». В этот день в кинотеатрах покажут уже прошедшие в прокате фильмы — такие как «Движение вверх» и «Лед».