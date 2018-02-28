​В Югре проведут проверку силовых структур по поручению Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил специалистам центрального аппарата СКР проверить работу силовых ведомств в Югре, пишет «РБК Тюмень».

Капитан полиции Сергей Иванов пожаловался на коррупцию руководства местных силовых структур. Он также отметил, что следственное управление СКР по ХМАО не реагирует на его заявления.

«По долгу службы я неоднократно докладывал о фактах нарушения и коррупции в ГАИ. По этим заявлениям не проводились проверки, факты просто умалчивались, даже принимались меры к сокрытию преступлений руководством ГИБДД», — сообщил свою версию событий Иванов.

Также капитан выдвинул обвинения в адрес замначальника Госавтоинспекции Сургута подполковника Евгения Духовникова. Силовик рассказал, что руководитель якобы давно угрожает не только лишить его должности, но и уволить со службы.

«Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата проверить работу своих подчиненных в регионе, поступали ли такие обращения в следственные органы и как по ним проводились проверки. А также незамедлительно провести проверку по сути самого сообщения о преступлении и по результатам проверки принять законное и обоснованное решения», — прокомментировала ситуацию официальный представитель СКР Светлана Петренко.