​Участники экспедиции МКС вернулись на Землю

Спускаемый аппарат благополучно сел в заданном квадрате, недалеко от казахстанского города Жезказган, пишет «Первый канал».
На борту аппарата находились российский космонавт Александр Мисуркин и два астронавта НАСА Джозеф Акаба и Марк Ванде Хаем.
Мероприятие прошло без происшествий. Космонавтам помогли выбраться из капсулы и традиционно напоили их чаем. Сейчас им предстоит привыкнуть к земной гравитации.
Отметим, что экспедиция длилась 168 суток.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 2 марта в 13.00