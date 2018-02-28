​Участники экспедиции МКС вернулись на Землю

Спускаемый аппарат благополучно сел в заданном квадрате, недалеко от казахстанского города Жезказган, пишет «Первый канал».

На борту аппарата находились российский космонавт Александр Мисуркин и два астронавта НАСА Джозеф Акаба и Марк Ванде Хаем.

Мероприятие прошло без происшествий. Космонавтам помогли выбраться из капсулы и традиционно напоили их чаем. Сейчас им предстоит привыкнуть к земной гравитации.

Отметим, что экспедиция длилась 168 суток.