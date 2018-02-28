Компания Disney инвестирует 2 млрд евро в парижский Disneyland для реконструкции

Компания The Walt Disney намерена инвестировать в парижский Disneyland около 2 млрд евро, сообщают «Ведомости».

Соглашение было достигнуто в ходе, проходившей в Елисейском дворце встречи между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и гендиректором компании Робертом Алленом Айгером, пишет компания.

Запланирована реконструкция парка. В нем появятся три новые тематические зоны – героев комиксов Marvel, героев «Звездных войн», а также героев мультфильма и фильма «Снежная королева».

Первые работы по расширению пройдут в 2021 году. По итогам реконструкции в парке появится искусственное озеро, которое объединит новые тематические зоны.