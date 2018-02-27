​Тюменским призерам Олимпиады вручили двухкомнатные квартиры и по 5 млн рублей

Призерам Олимпийских игр Денису Спицову и Александру Большунову выручили сертификаты на двухкомнатные квартиры в Тюмени и денежные премии в размере 5 млн рублей, сообщает «РБК Тюмень».

Такой подарок им сделало правительство за серебряные и бронзовые медали. Награды им вручил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

«Вы преодолели предолимпийские испытания, когда со всех сторон шли обвинения. Выступать без флага сложно. Тем более в условиях разгоревшейся дискуссии, а нужно ли вообще ехать на Игры. Но разум восторжествовал, и это решение (отправиться на Олимпиаду, — прим. ред.) правильное. И ваши результаты это подтверждают», — сказал Якушев. Он также подчеркнул, что такого успеха никто не ожидал.

«Все сложилось, вы навязали борьбу и добились высоких результатов», — добавил губернатор.