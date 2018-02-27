На матчи Чемпионате мира-2018 по футболу можно будет проносить наркотики

Болельщики смогут проносить наркотические и психотропные препараты на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, передает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018».

«За исполнением правил проноса рецептурных препаратов на территорию стадиона следят сотрудники силовых структур на КПП, которые действуют в рамках законодательства России и правил поведения зрителей на стадионе», — заявили в пресс-службе.

Согласно правилам Евразийского экономического союза, при входе на стадион болельщики могут иметь с собой марихуану, кокаин и амфетамин, если у них имеется при себе рецепт врача.