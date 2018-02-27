​В Сургуте пройдет Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум»

С 21 по 29 апреля сургутская филармония представит собственный проект – творческий бренд Сургута VI Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум».
В Сургуте и Ханты-Мансийске традиционно выступят юные музыканты – лауреаты Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Впервые за историю «Зелёного шума» в географию выступлений войдёт Нижневартовск.
В рамках фестиваля зрители смогут посетить концерты прославленных виртуозов, представляющих лучшие традиции игры на фортепиано, баяне и аккордеоне.
Ярким финальным аккордом фестиваля станет его закрытие. Масштабным концертом своё 25-летие отметит сургутское отделение известной Международной благотворительной программы «Новые имена».
- 21 апреля в 19:00 состоится Торжественное открытие VI Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум».
- 24 апреля в 19:00 с сольной концертной программой на сцене Сургутской филармонии выступит президент фестиваля «Зелёный шум».
- 26 апреля в 19:00 в Сургутской филармонии с концертной программой «оБАЯНие» на сцене большого зала выступят Симфонический оркестр Сургутской филармонии.
- 28 апреля в 19:00 в Сургутской филармонии состоится закрытие VI Молодёжного фестиваля искусств «Зелёный шум».
- 29 апреля в Нижневартовске в Детской школе искусств №1 состоится «концерт на бис».
Готовим декларацию. Замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Сургута Александр Воеводский // ОНЛАЙН 2 марта в 15.00