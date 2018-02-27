​Кремль заявил об отсутствии причин для переноса послания президента Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Кремль не видит причин для переноса ежегодного послания президента на период после выборов, сообщают «Ведомости».
«Это [оглашение послания] конституционная обязанность президента, и в любом послании глава государства говорит об итогах и очерчивает перспективы. Это происходит каждый год», – заявил Песков.
Напомним, что послание президента Федеральному собранию состоится 1 марта.
Готовим декларацию. Замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Сургута Александр Воеводский // ОНЛАЙН 2 марта в 15.00