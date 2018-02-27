​Ученые: роды ускоряют старение женского организма

Исследователи из университета Джорджа Мэйсона в США выяснили, что роды ускоряют старение женского организма. Результаты работы они опубликовали в журнале Human Reproduction.

Ученые проанализировали ДНК почти двух тысяч женщин репродуктивного возраста, установив, что у тех, кто рожал детей, теломеры (концевые участки хромосом, которые защищают ДНК и укорачиваются по мере старения организма) оказались короче. «По сравнению с нерожавшими женщинами, те, у кого был хотя бы один ребенок, имели теломеры на 4,2 процента короче — это равно примерно 11 годам клеточного старения или, по оценкам исследователей, трем годам биологического старения. Чем больше детей родила женщина, тем, соответственно, сильнее были укорочены ее теломеры», — переводит «Газета».