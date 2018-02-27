​Кара настигла: Сургутянина поймали через два месяца после преступления

В ноябре прошлого года к полицейским обратился мужчина 1967 года рождения. Он сообщил, что в конце ноября вечером кто-то похитил два аккумулятора от грузового автомобиля «КрАз» с Югорского тракта, причинив ущерб в размере 35 тысяч рублей.
Полицейские арестовали злоумышленника 1994 года рождения, который ранее привлекался за мелкое хищение. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.
Готовим декларацию. Замначальника отдела камеральных проверок ИФНС Сургута Александр Воеводский // ОНЛАЙН 2 марта в 15.00