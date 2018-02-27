​Кара настигла: Сургутянина поймали через два месяца после преступления

В ноябре прошлого года к полицейским обратился мужчина 1967 года рождения. Он сообщил, что в конце ноября вечером кто-то похитил два аккумулятора от грузового автомобиля «КрАз» с Югорского тракта, причинив ущерб в размере 35 тысяч рублей.

Полицейские арестовали злоумышленника 1994 года рождения, который ранее привлекался за мелкое хищение. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.