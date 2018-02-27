Почему в аэропорту Сургута много людей в медицинских масках

В аэропорту Сургута встречающим и провожающим раздавали медицинские маски и рассказывали о мерах защиты от сезонных заболеваний.

Организатором акции «Защити себя от гриппа» выступил Сургутский филиал Центра медицинской профилактики. Мероприятие прошло при поддержке ОАО «Аэропорт Сургут» с участием членов Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и студентов-волонтеров медицинского института при СурГУ.

Они раздали путешественникам и встречающим их людям более 300 медицинских масок и памяток с рекомендациями врачей, а также рассказали о мерах личной профилактики.

«Наша цель – защитить Сургут от проникновения гриппа и ОРВИ из других городов и регионов. Достигнуть этого можно только за счет создания барьеров на пути вируса, - подчеркнул руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики Владимир Пидзамкив. - Мы убеждены, что соблюдение элементарных правил, в частности, использование медицинских масок, укрепление иммунитета и сокращение времени пребывания в общественных местах, является простым и эффективным средством профилактики, доступным каждому человеку».