​В марте стартуют продажи новой версии Lada Granta

Продажи новой версии автомобиля Lada – Granta City стартуют первого марта в 2018 гожу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление на сайте «АвтоВАЗа».

В автомобиле есть кондиционер, аудиосистема, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, две подушки безопасности. Новая версия гранты будет оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 87 л.с. и механическая коробка переключения передач.

Кроме того, изменился внешний вид автомобиля и дизайн салона. Стоимость – от 492 400 руб.