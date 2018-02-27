​Mail.ru запустила денежные переводы на электронную почту

Почтовый сервис Mail.ru запустил денежные переводы на любой адрес электронной почты, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Пользователи веб- и мобильной версий почты Mail.ru теперь могут отправлять денежные переводы пользователям по любому адресу электронной почты», – говорится в сообщении.

Сумма отправки ограничена от 100 до 75 000 рублей. При этом перевод можно отменить. Для получения денег пользователю будет нужно указать номер карты для зачисления. Если получатель не примет перевод в течение пяти дней, вся сумма вернется на карту автоматически.

«Две основные проблемы существующих сервисов для денежных переводов: замкнутость на собственной экосистеме и необходимость знать банк получателя вместе с номером карты, – указывает вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова. – Наша функция лишена этих недостатков: деньги можно отправить на электронный адрес человека в любом почтовом сервисе».