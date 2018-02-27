​Клиенты Райффайзенбанка могли столкнуться с двойным списанием средств из-за сбоя

Клиенты российских банков могли столкнуться с повторным списанием средств за покупки в торговых точках из-за сбоя в платежных терминалах Райффайзенбанка, сообщает «Интерфакс».

Пресс-служба Райффайзенбанка заявила, что срок возврата средств будет завесить от банка выпустившего платежную карту.

«В результате технической ошибки были задвоены некоторые операции, проведенные в терминалах нашего банка по сторонним картам платежной системы Visa. Причины были выявлены специалистами и устранены. Средства по задвоенным операциям будут возвращены в полном объеме. В зависимости от банка - эмитента карты срок возврата составит около трех дней», – сообщили в банке.