​В Сургутской школе прорвало трубу. Всех учеников эвакуировали

В Сургутской школе №5 в подвале прорвало трубу с горячей водой, в следствии чего пар распространился по зданию, сообщают «Сургутинтерновости».

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного около 13:30. Все ученики были эвакуированы из здания. Школьников отвели в соседние учебные заведения – школу № 15 и спортивную школу им. А.А. Пилояна.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты.