В Суруте прошел фестиваль городской молодежной лиги КВН «Зимний кубок»

На сцене концертного зала Театра СурГУ прошел фестиваль городской молодежной лиги КВН «Зимний кубок».

Участниками игры выступили команды:

• «Факультет лингвистики»

• «Случайная сборная» (МБУ «Вариант»)

• «Че каво ?» (МБУ «Вариант»)

• «Между прочим» (СурГПУ)

• «Многодетная семья» (МБУ «Вариант»)

• «В активном поиске названия» (МБУ «Вариант»)

• «Оба» (МБУ «Вариант»)

• «Словарный запас» (СурГПУ)

• «Северяне» (МБУ «Вариант»)



«Особенности национальной зимы» - так звучала тема игры. По традиции, все команды подготовили интересные выступления в формате «Визитная карточка». По окончанию творческой встречи каждому вручили диплом участника. Карина Надеина («Оба») получила «Лучшую женскую роль», а Артур Морозов («Между прочим») удостоен звания «Лучшая мужская роль». Команда «Случайная сборная» в свою копилку получила приз за лучшую шутку «про Кинг-Конга». Обладателем Зимнего Кубка стала команда «Оба».



Поздравляем участников и желаем искрометных шуток, верных зрителей, множество побед!

Фотографии с фестиваля можно посмотреть здесь.