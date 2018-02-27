​«Аэрофлот» разрешил перевозить более крупную ручную кладь

Согласно заявлению компании «Аэрофлот», габариты одного места ручной клади для всех классов обслуживания не должны превышать: 55 см в длину, 40 см в ширину, 25 см в высоту, пишет «Интерфакс».

Ранее допустимые габариты составляли 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту.

Отметим, что изменились только допустимые габариты, вес ручной клади остался прежним: 10 кг для экономкласса, 15 кг - для бизнес-класса