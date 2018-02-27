«Безногое» дефиле: моделями на показе мод в Милане стали дроны

Интернет взорвало видео с модного показа дом моды Dolce & Gabbana. Доверить беспилотникам платья итальянцы не решились, поэтому пока ограничились лишь сумками. Сообщается, что звездные гости шоу до последнего не знали, чего ожидать, однако терпеливо сидели на своих местах до самого показа, начало которого, кстати говоря, было отложено на целых 45 минут.

Причиной заминки стало требование организаторов отключить Wi-Fi. Затем началось неожиданное: вместо моделей на сцену стали вылетать с сумками дроны: