«КоммерсантЪ»: единоросов обязали привести на выборы других избирателей

Избирательный штаб Владимира Путина запустил проект «Мегаполис», который направлен на повышение явки на президентских выборах 2018 года, сообщает «Коммерсант».

Источники газеты утверждают, что к мобилизации граждан привлечена партия «Единая Россия» — каждый из ее членов, в зависимости от статуса, обязан привести на избирательные участки определенное количество граждан.

Таким образом, депутат сельсовета должен предоставить в партию список из 20 избирателей с паспортными данными, а депутат заксобрания уже 50.