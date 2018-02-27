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​Пять тысяч долларов за звонок – как изменилась стоимость сотовой связи

фото предоставлено ООО «Т2 Мобаил»
фото предоставлено ООО «Т2 Мобаил»

В 90-е мы считали стоимость минуты разговора в долларах, входящие были платными, а интернет оставался мечтой.

Первым советским, а затем и российским оператором сотовой связи был «Дельта Телеком», который просуществовал почти 25 лет, а в 2015 году перешел в структуру Tele2. В 90-е подключение к этому оператору стоило внушительных денег — $5000, причём почти $2000 из них составляла цена телефона Nokia Mobira. Минута любого звонка стоила один доллар.

Сегодня мобильные операторы предлагают пакетные тарифные планы, в которые включено определенное количество минут, SMS и гигабайтов. При этом стоимость пакетных тарифных планов снижается, и в зависимости от потребностей абонентов меняется наполнение. SMS-сервис, например, теряет с каждым годом свои позиции и его место занимают социальные сети и мессенджеры. Например, обновленный тариф «Мой онлайн» оператора Tele2 за 290 рублей в месяц, включает в себя пакет интернета в 25 Гб, безлимитные звонки на телефоны Tele2 домашнего региона, безлимитные звонки на телефоны Tele2 России, а также пакет 700 минут на звонки на остальные телефоны России.

Все условия тарифного плана продолжают действовать и в поездках по России без дополнительных плат за роуминг. При таком наполнении сложно представить, что привычный сегодня автоматический роуминг внутри страны появился только в 98-99 гг. До этого в каждом городе приходилось получать новую SIM-карту с новым номером.

В 1999 году значительно снизились цены на звонки. Если раньше средняя стоимость минуты составляла от 50 центов до доллара, то в 1999‑м — она опустилась до 15 центов. При этом входящие вызовы стали бесплатными. В это же время появилась возможность посекундной оплаты разговоров, которая позволила абонентам экономить около 20% от суммы своего ежемесячного платежа, – большинство звонков по продолжительности не превышали одну минуту.

Начиная с 2000 года, стало возможным выходить со своего телефона в интернет, однако этот сервис был мало востребован. Вероятно, в том числе из-за стоимости: абонентская плата за пользование интернетом составляла $15 в месяц, а минута соединения стоила 5–15 центов в зависимости от времени суток — да, в то время тарификация была поминутной. Скорость передачи данных при этом составляла всего 64 Кбит/с.

К 2003 году стоимость мегабайта достигала $2. IСQ завладела умами и сердцами, приоткрыв дверь в мир общения «онлайн».

Если сравнивать с сегодняшним днем и тарифом «Мой онлайн», то помимо пакета интернета в 25 Гб, предложение включает бесплатный трафик в социальных сетях, WhatsApp, Viber и Там Там ив мобильных приложениях Tele2 TV и Zvooq за 290 рублей в месяц.

За почти четверть века истории сотовой связи цены на неё в долларовом выражении непрерывно падали. Если в 1999 году средняя стоимость минуты разговора составляла около 15 центов, то в 2010 году уже около пяти центов, а к 2016 году упала почти до цента. Это делает российскую сотовую связь самой дешёвой в Европе и одной из самых дешёвых в мире при несравнимо большей территории страны и необходимых размерах вложения в инфраструктуру.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 228, комментариев: 0


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