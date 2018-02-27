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​Минфин США: новые санкции против России будут введены через 30 дней

Репортер агентства Bloomberg Салеха Мохсин заявил, что США могут ввести новые санкции против России в течении месяца, сообщают «Ведомости».

«Вы можете ожидать, что санкции будут введены в течение 30 дней. Мы придерживаемся действующих санкций и вводим новые», – приводит она слова министра финансов США.

Напомним, что ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом работает над санкциями в отношении России. Тогда он отмечал, что администрации нужно еще несколько недель на обсуждение этого вопроса.


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Сегодня в 12:35, просмотров: 178, комментариев: 0


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