По данным Bloomberg Apple готовится выпустить три новых смартфона в конце 2018 года, сообщают «Ведомости».

В частности, речь идет о новой версии iPhone X и его бюджетной версии с сохранением ключевых функций флагманской модели. Таким образом, компания намерена увеличить число покупателей своей продукции, отмечает агентство.

Ожидается, что новые модели iPhone будут представлены осенью. Но эти планы могут измениться, предупреждает собеседник агентства.

Представитель Apple отказался от комментариев.