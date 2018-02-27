​МПК допустил до Паралимпиады 30 российских спортсменов

Международный паралимпийский комитет допустил до Паралимпиады 30 российских спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе, сообщает «Интерфакс».

«МПК одобрил и приветствует 30 нейтральных паралимпийских спортсменов для участия в Паралимпийских зимних играх, которые откроются 9 марта», – говорится в сообщении ведомства.

Таким образом в делегацию войдут 10 горнолыжников, 12 лыжников, трое сноубордистов, пятеро керлингистов-колясочников. Помимо них также будут шесть сопровождающих спортсменов-ведущих для спортсменов с нарушениями зрения.

Всего в делегации будет еще 39 сопровождающих и сотрудников команды.