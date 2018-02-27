В Сургутском районе объявлен поиск «жемчужин красоты»

3 марта, в преддверии международного женского дня, в КДЦ «Премьер» г.п. Федоровский состоится конкурс красоты и таланта «Жемчужина Сургутского района».

Как обещают организаторы, сначала участницы из 13 поселений Сургутского района порадуют зрителей и членов жюри выступлением в «Дефиле». Затем конкурсантки представят костюмированный образ, выбранный из мультфильмов, сказок, фильмов. В этом конкурсе участницы должны представить не только свою сферу деятельности, но и свое поселение. А «Битва талантов» - один из самых зрелищных и запоминающихся этапов конкурса!

Оценивать очарование, грацию и одаренность конкурсанток предстоит команде мужского компетентного и авторитетного жюри. Начало в 16:00.

Вход свободный, но букеты цветов приветствуются!