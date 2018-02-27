​«Яблоко» призывает Путина изменить формат «предвыборного» послания Федеральному собранию

Партия «Яблоко» призвала президента России Владимира Путина изменить формат послания Федеральному собранию, сообщают «Ведомости».

В партии отметили, что выбор даты оглашения послания и его расширенный формат превращают его в предвыборное мероприятие кандидата в президенты Владимира Путина, которое нарушает избирательное законодательство.

Представители «Яблока» уверены, что президент в своем послании должен сконцентрироваться на результатах работы и выполнении посланий 2012–2016 годов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что перспективы на будущее, которые Путин огласит в своем послании, будут совпадать с его программой как кандидата в президенты.

При этом стоит отметить, что по оценке Центризбиркома, формат президентского послания не будет противоречить закону.