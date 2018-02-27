​Федерация керлинга рассказала, когда мельдоний попал в организм Крушельницкого

Глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев рассказал, что мельдоний был обнаружен в организме российского керлингиста Александра Крушельницкого сразу после сборов в Японии, пишет «Meduza».

По словам Свищева перед сборами 22 января Крушельницкий сдал пробу, которая оказалась «чистой». Затем спортсмен до 4 февраля находился на сборах в пригороде Саппоро, а уже 12 февраля очередная проба, взятая в Пхенчхане, дала положительный результат.

В Федерации керлинга в очередной раз подчеркнули, что обнаруженное количество мельдония указывает на незначительное однократное применение препарата.