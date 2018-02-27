​Ханты-Мансийский НПФ начислил на счета своих клиентов инвестиционный доход по итогам 2017 года

Доходность пенсионных накоплений АО «Ханты-Мансийский НПФ» по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 10,1%.

Результаты инвестиционной деятельности рассмотрел Совет директоров. По итогам заседания на счета клиентов начислен инвестиционный доход по договорам об обязательном пенсионном страховании. Информацию о начисленном доходе и размере своих пенсионных накоплений с учетом начисленного дохода клиенты фонда могут получить в своем Личном кабинете.

По данным Росстата, инфляция за 2017 г составила 2,5%. Таким образом, результат инвестиционной деятельности Ханты-Мансийского НПФ существенно превысил инфляцию.