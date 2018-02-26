Мутная история с ужином Мути и Путина

Итальянский суд обвинил Франческу Роману Ривелли (настоящее имя Орнеллы Мути) в мошенничестве и приговорил к тюремному сроку в 8 месяцев и штрафу в 600 евро, сообщает Messagero Veneto.



Как оказалось, в 2010 году звезда не явилась на спектакль, где должна была играть главную роль. В это время она находилась в России на благотворительном ужине вместе с Владимиром Путиным, который тогда занимал пост премьер-министра. Чтобы не платить неустойку за прогул работы, Мути сказалась больной и представила фальшивую медицинскую справку. Теперь ей придется все-таки выплатить компенсацию дирекции театра в размере 30 тысяч евро, которую назначили вместо тюрьмы.