​Петербуржца арестовали на 25 суток за демонстрацию надувного утенка

Смольнинский районный суд арестовал жителя Петербурга Артема Гончаренко за административное нарушение во время акции сторонников Алексея Навального 28 января, сообщает «Интерфакс».

Арестованный является активистом молодежного демократического движения «Весна». Он был задержан в Петербурге накануне. Суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

«Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция», – сообщил «Интерфаксу» федеральный координатор движения «Весна» от Петербурга Богдан Литвин.