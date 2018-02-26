​Стриминговый сервис Netflix приобрел права на фильм «Довлатов»

Стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ фильма «Довлатов», снятого Алексеем Германом-младшим, сообщает «Meduza».
Соглашение с Netflix было заключено на Европейском международном кинорынке (EFM), пишет пресс-служба фильма. Netflix купил права на показ фильма «на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны».
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