Лянторец лишился десяти тысяч рублей после звонка банковского «работника»

Лянторец 1989 года рождения обратился к полицейским, сообщив, что с его банковской карты украли десять тысяч рублей. Полицейские установили, что на мобильный телефон потерпевшего позвонила женщина, которая представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Она сообщила, что с банковской карты незаконно пытаются снять денежные средства и попросила сообщить, сколько всего денег находится на его карте. Потерпевший засомневался и, вспоминая рекомендации полиции, хотел прервать разговор и самостоятельно перезвонить в банк. Однако мошенница сообщила, что промедление может привести к незаконному списанию денег с его карты и мужчина назвал номер карты и трехзначный код, расположенный на оборотной стороне банковской карты. В итоге со счета мужчины было сняты деньги. Телефон, с которого звонила мошенница, выключен.