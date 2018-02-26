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​Самый распространенный автомобиль в России — Ford Focus

Аналитики агентства «Автостат» составили рейтинг иномарок, наиболее распространенных в России.

На первом месте оказался Ford Focus — на 1 января текущего года в стране было зарегистрировано 715 тыс. автомобилей этой марки. На втором Toyota Corolla (699 тыс. единиц), на третьем — Hyundai Solaris (674 тыс). Затем идут KIA Rio (653,7 тыс. штук) и Renault Logan (639 тыс. штук). В десятке также отметились ChevroletNiva, DaewooNexia, VolkswagenPolo, ToyotaCamryи VolkswagenPassat.


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26 февраля в 17:06, просмотров: 165, комментариев: 0


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