​Центробанк будет стимулировать банки рефинансировать кредиты

Центробанк России будет стимулировать банки рефинансировать кредиты в условиях снижающихся ставок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление председателя ЦБ Эльвиры Набиуллионой.
Она подчеркнула, что Центробанк выпустил разъяснение, позволяющее банкам не опасаться потерять клиентов и реструктурировать кредиты.
«Но на будущее считаем, что важно вносить и в договора возможность изменения таких процентных ставок», – приводит ее слова «Интерфакс».
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