​Роскомнадзор исключил сайт навального из реестра запрещенной информации

Роскомнадзор исключил из реестра запрещенной информации страницы сайта оппозиционера Алексея Навального, сообщают «Ведомости» со ссылкой на RNS.

Ранее, по решению суда, в реестр запрещенной информации были внесены две страницы сайта Навального с расследованием о бизнесмене Олеге Дерипаске и вице-премьере Сергее Приходько.

«В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы в понедельник, 26 февраля, из Единого реестра исключены», — заявили в Роскомнадзоре.

Напомним, что о блокировке страниц сайта Навальный написал в Twitter 15 февраля. «Роскомнадзор приступил к блокировке navalny.com по требованию Дерипаски. Через некоторых провайдеров сайт ещё открывается, но это временно», — писал он.