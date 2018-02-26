​Центральная библиотека Сургута приглашает на бесплатные курсы по русскому языку

Центральная библиотека Сургута поможет подготовиться к написанию Тотального диктанта в рамках курсов «Русский по средам».

Форма курсов уже традиционна: восемь занятий по полтора-два часа каждое, написание мини-диктантов, разбор и анализ встречающихся грамматических и лексических трудностей. В программу курсов этого года включены правила орфографии и пунктуации, характерные для Тотального диктанта-2018, упражнения на закрепление пройденного материала.

Занятия проводятся бесплатно, по средам, начало в 17.30. Телефон для справок: 28-57-70.

Напомним, что «Тотальный диктант-2018» состоится 14 апреля.