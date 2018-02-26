​Кремль подтвердил данные о подготовке новых майских указов Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил данные о подготовке новых президентских майских указов, сообщает «РБК».

«Как вы знаете, первого числа Путин выступит с посланием к Федеральному Собранию. Конечно, это конституционная обязанность президента», — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что Владимир Путин одновременно является и кандидатом в электоральной кампании. Видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина, отметил Песков.

«Поэтому, разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом и кандидатом Путиным так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности», — заявил пресс-секретарь президента.