​МОК с пониманием отнесся к хоккейной команде России, исполнившей гимн на награждении

Международный олимпийский комитет (МОК) с пониманием отнесся к хоккеистам, испонившим гимн России во время вручения золотых медалей Олимпийских игр в Пхёнчхане, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление МОК.

«Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах», — цитирует агентство сообщение МОК.

Напомним, что официально сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде, приглашенные российские спортсмены выступали как «Олимпийские атлеты из России». Также были оговорены правила их участия, им было запрещено демонстрировать государственную атрибутику, поднимать флаг и исполнять гимн России.