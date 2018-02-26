​Верховный суд признал законными действия ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата

Верховный суд России оставил без изменений решение о признании законными действия Центральной избирательной комиссии (ЦИК), зарегистрировавшей Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
«Постановление первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу заявителя без удовлетворения», – огласила судья апелляционной инстанции.
Решение вступило в законную силу.
Напомним, ранее первая инстанция Верховного суда России отклонила жалобу кандидата в президенты РФ Ксении Собчак и признала законной регистрацию Путина в качестве кандидата на выборах главы государства.
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