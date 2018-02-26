​ВАДА поддержало запрет МОК пройти россиянам с флагом на закрытии ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) не снимать приостановление членства Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ВАДА.

«Всемирное антидопинговое агентство признает решение Международного олимпийского комитета, который не снял временное приостановление Олимпийского комитета России перед церемонией закрытия Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане», – говорится в сообщении.

Приостановление членства ОКР будет снято после того, как Всемирная ассоциация спортивных федераций подтвердит, что члены делегации "Олимпийских атлетов из России" не нарушали антидопинговые правила на Играх-2018, подчеркнули в пресс-службе.