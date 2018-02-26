​Россия проведет боевые испытания новейших истребителей Су-57 в Сирии

Новейшие истребители Су-57, которые пока не приняты на вооружение, отправлены на авиабазу Хмеймим в Сирии для испытаний в боевых условиях, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.
По данным издания на испытания отправлено четыре Су-57.
В Сирии, пишет «Коммерсант», Су-57 будет апробировать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, но о полноценном боевом применении речь пока не идет.
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