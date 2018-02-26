​«Мегафон» стал единственным владельцем «Евросети»

«Мегафон» закрыл сделку по консолидации 100 процентов «Евросети», выкупив 50 процентов у «Вымпелкома», сообщает «Интефакс».
«Евросеть» заявляет о смене акционеров - теперь 100 процентов акций компании принадлежат ПАО «Мегафон». «Мегафон» и «Вымпелком» пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках «Евросети» в прошлом году», – отмечено в сообщении ритейлера.
Бизнес молодых в Сургуте. Учредители кроссфит-клуба Blackfox_surgut Алибег Гусейнов и Ринат Салахутдинов // ОНЛАЙН 27 февраля в 10.00