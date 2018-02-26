​«Мегафон» стал единственным владельцем «Евросети»

Не согласен с мнением коллеги-депутата Владимира Болотова о новом директоре сургутского рынка

Не скажу, что посвящен во все детали, но история первого в Сургуте автосалона «Форд» на улице Юность проходила на глазах многих горожан и была по своему очень яркой и во многом новаторской