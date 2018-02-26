За 2017 год в Сургутском районе изъяли более 700 грамм наркотиков

ОМВД Сургутского района отмечает, что в Сургутском районе в 2017 году снизилось число зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ на 48%. Таким образом, по итогам года всего зарегистрировано 93 преступления, из них: 37 дел о хранении, 52 о сбыте, и 3 преступления связанных со склонением к потреблению.

В общем, за 2017 год из незаконного оборота сотрудниками ОМВД было изъято 724,18 грамм наркотических средств. Благодаря поступившим 19 сообщениям, в августе было обнаружено 2 притона.

Татьяна Османкина, председатель Антинаркотической комиссии, заместитель главы Сургутского района, напомнила о том, как важна профилактика.

«Белый Яр и Лянтор наиболее проблемные в этом отношении территории, скорее всего это связано с близостью к крупному центру – городу Сургуту. Несмотря на то, что основной возраст наркозависимых 20-30 лет, мы ведем активную работу в школах, с директорами, беседуем с детьми, чтобы предостеречь их», - отметила Татьяна Николаевна.