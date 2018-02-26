В Сургутском районе наблюдается положительная динамика лечения лиц с наркотической зависимостью

На заседании Антинаркотической комиссии Сургутского района заместить главного врача «Сургутской клинической психоневрологической больницы» Наталья Чернова рассказала об итогах деятельности кабинета обязательного и альтернативного лечения наркологических больных.

Чернова отметила положительную динамику обращаемости людей, обязанных судом пройти диагностику, лечение или реабилитацию. «В основном за помощью обращаются сознательные люди, которые хотят исправить свою жизнь. Их зависимость, чаще всего, проявляется не ежедневно», - заявила заместитель главного врача.

Также она рассказала, что в 2017 году в кабинет обратились 24 человека, из числа жителей Сургутского района, и 19 из них прошли курс обязательного или альтернативного лечения. По итогам прошлого года, на учете в отделе по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Сургутскому району в связи с уклонением от лечения, состояло 73 человека. В настоящее время снято с учета 9 из них, одно лицо приступил к исполнению обязанностей, а в отношении троих в суд направлены заявления о прекращении исполнения административного наказания, в связи с истечением срока давности.