​Россия запретила ввоз молочной продукции из Белоруссии

С 26 февраля Россия запретила ввоз молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции из Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

Согласно письму Россельхознадзора, под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, а также сливки наливом, сухие, концентрированные. Помимо этого, под запрет попадает концентрированная и сухая сыворотка, сывороточный концентрат и молочный белок.

Такое решение Россельхознадзор принял «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ», поясняется в письме.