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​Россия запретила ввоз молочной продукции из Белоруссии

С 26 февраля Россия запретила ввоз молока, сливок, сыворотки и другой молочной продукции из Белоруссии, сообщает «Интерфакс».

Согласно письму Россельхознадзора, под запрет попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, а также сливки наливом, сухие, концентрированные. Помимо этого, под запрет попадает концентрированная и сухая сыворотка, сывороточный концентрат и молочный белок.

Такое решение Россельхознадзор принял «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ», поясняется в письме.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 199, комментариев: 1


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 13:06
Ну шо Батька опять ни так здилаф

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